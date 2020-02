La Lazio sfida l'Inter. Se i ragazzi di Inzaghi dovessero battere l'Hellas Verona scavalcherebbero l'Inter in classifica, lanciando l'assalto al primo posto, occupato dalla Juventus. La sfida all'Inter è lanciata, come riporta il Corriere dello Sport.



