VENEZIA-VERONA 3-4



Montipò 6: ha poche colpe sui gol del



Casale 5: tre gol presi dal Venezia e poi esce per infortunio. (dal 30’pt Magnani 6,5: da quando entra lui si sistema la difesa veronese)



Dawidowicz 6: disattento sui gol veneziani si rifà nella ripresa aiutando la sua squadra a pareggiare propiziando il primo gol dei veronesi.



Ceccherini 5,5: male nel primo tempo. Meglio nella ripresa quando si deve solo attaccare.



Faraoni 6,5: suo l’assist per il 3-3 di Simeone.



Tameze 6: solita legna in mezzo al campo unita ad una buona qualità.



Veloso 6: bella la punizione che poteva dare il 3-1 già al termine del primo tempo. (Dal 12’st Lasagna 6,5: grande la protezione palla sul gol di Simeone per il 4-3 definitivo)



Lazovic 6: primo tempo da horror ma ripresa perfetta.



Ilic 6: non incide tantissimo. (Dal 40’st Bessa SV)



Caprari 6,5: rigore che regala il 3-2 e fa partire la rimonta e la grande vittoria nel derby



Simeone 7,5: sta facendo una stagione a dir poco straordinaria!



All. Tudor 7: primo tempo horror ma nella ripresa salgono in cattedra i suoi e vince una partita importantissima