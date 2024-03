Verona, le pagelle di CM: Swiderski dalla panchina la porta a casa. Poche insufficienze

Montipò 6,5: sempre pronto quando chiamato in causa. Unico neo della gara, un rinvio sbagliato che causa l'infortunio di Berardi.



Tchatchoua 6: in fase difensiva rischia poco, serve forse più spinta in avanti.

(dal 45' s.t. Magnani: s.v.)



Dawidowicz 6,5: bel duello con Pinamonti, quasi sempre vinto dal giocatore gialloblù.



Coppola 6: qualche sbavatura in fase difensiva, senza però rischiare più del dovuto. Meglio nel secondo tempo.



Cabal 5,5: qualche errore di troppo soprattutto in fase di ripartenza. Poco presente nella metà campo avversaria.



Duda 6,5: molto meglio nel secondo tempo, quando trova più spazio per le sue giocate.



Serdar 6: nel complesso partita sufficiente. Senza rischiare troppo, fa il suo.



Noslin 5: non sufficiente la sua gara. Troppo compassato e giocate non efficaci.

(dal 15' s.t. Mitrovic 6,5: sicuramente meglio del compagno. Più incisivo.)



Suslov 7: fa molto bene il filtro tra le due fasi. Buon ritmo per tutta la gara.

(dal 45' s.t. Vinagre: s.v.)



Lazovic 6: partita che alterna buone giocate, a zone d'ombra. Serviva forse maggior cattiveria negli ultimi metri.

(dal 22' s.t. Bonazzoli 6,5: serve perfettamente Swiderski per il gol del vantaggio. Impatto più che positivo sulla gara.)



Henry 6: combatte e fa a sportellate con i difensori avversari, senza però trovare la rete decisiva.

(dal 21' s.t. Swiderski 7,5: entra e non sbaglia l'occasione d'oro.)





All. Baroni 6,5: Verona caparbio a trovare la vittoria. Bene i cambi in corso d'opera.