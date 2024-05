Verona, le pagelle di CM: Swiderski e Duda migliori in campo. Bonazzoli non pervenuto

Verona-Torino 1-2Montipò 5,5: partita giocata sotto tono. Nel finale sulla seconda rete degli avversari poteva sicuramente fare meglio.Magnani 6: partita da alti e bassi, anche se giocata con un buon ritmo.(dal 18' s.t. Silva 5,5: non entra bene in partita. Troppo compassato.)Dawidowicz 5: non una gara positiva. Abbastanza fuori dalla sua comfort zone, non riesce ad incidere come dovrebbe.Coppola 5,5: soffre molto la presenza di Pellegri. Non sempre lucido nelle chiusure, concede troppo spazio sul colpo del raddoppio avversario.Centonze 6: schierato come terzino difensivo, cerca di fare quello che può, anche quando gli avversari si fanno particolarmente aggressivi.

Duda 7: migliore in campo dei suoi. Riesce a ritagliarsi il giusto spazi e muovere il palone.Serdar 6: buon assist sul colpo del gol, per il resto fa il suo.(48' s.t. Henry: s.v.)Cabal 6,5: tiene bene il confronto con Bellanova. Nel finale esce stanco.(dal 36' s.t. Vinagre: s.v.)Noslin 5,5: non brillante come al solito. Spesso anticipato, si rende poco pericoloso sotto porta.Lazovic 5: non una partita positiva. Spesso letto con grande anticipo dagli avversari, sbatte contro il muro avversario.(dal 18' s.t. Suslov 6: meglio del compagno. Si mette al servizio dei suoi.)Bonazzoli 5: poche emozioni, in una gara in cui produce davvero poco.

(dal 18' s.t. Swiderski 7: entra e segna subito. Impatto positivo sulla gara.)All. Baroni 5,5: Verona che appare stanco. Qualche scelta iniziale doveva essere rivista.