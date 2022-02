Un intervento d’istinto su Pellegrini e un’attenzione sempre alta anche con i piedi. Sul gol di Bove però è davvero fuori posizione.Esce solo perché ammonito. Perché dietro non sbaglia una mossa. (11’st De Paoli 5,5: porta agitazione)Si divora Felix giocando di anticipo ed esperienza. Prestazione senza macchie per oltre un’ora poi arrivano i guai.Come Gunter ma con qualche microscopico errore di costruzione in più e qualche sbavatura nel finale: Quando vede Roma gli si riaccende l’animo da tifoso laziale. Innesca il gol del vantaggio e si divora Vina. Cala nella ripresa.: Altra gigantesca crescita, e nuovo gol in campionato. Anche stavolta l’Atalanta ci aveva visto bene.: Lo vedi poco, ma sposta tanto. Nel finale però sparisceQuanta grazia su quella fascia. Potrebbe anche osare di più ma punta a mantenere gli equilibri.Decimo gol in campionato per un giocatore pronto al grande salto. Trova la rete rubando la posizione a mezza difesa romanista e poi si prodiga in cuciture d’alto livello. Mezzo voto in meno per la ribattuta maldestra sul gol di Volpato.Assist per Tameze e una corsa accompagnata sempre da razionalità e forza fisica. Altra grande sorpresa stagionale, con vista azzurro. E pensare che all’Olimpico se lo ricordano in pochi. (64’ Bessa 5: male nella doppia fase)Prova a fare 13 in campionato. Una volta gli viene annullato, un’altra la sfiora con un tiro che fa la barba al palo. (63’ Lasagna 5,5: leggerino): Il suo Verona gioca bene, cresce di partita in partita ma quando si tratta di difendere mostra ancora limiti. Non si può volere tutto. Perché però togliere Caprari?