: freddato in entrambi i casi da distanza ravvicinata. Senza colpe.: cerca di tenere Scamacca con le buone e con le cattive. Finché lo marca lui, il bomber neroverde è sotto controllo.: esce dal campo ammonito e con una macchia, non aver tenuto Scamacca sul cross di Kyriakopoulos.(dal 35’ s.t.: senza Berardi squalificato ha vita facile. Soprattutto nel primo tempo, quando il Verona gioca da dio. Tosto.: qualche responsabilità sul gol di Scamacca ce l’ha anche lui. Però è bravo nella prima frazione ad arrivare spesso al cross.(dal 23’ s.t.: porta in campo più certezze di Depaoli in un momento delicato. Impegna Consigli con un bel destro sul primo palo): da solo potrebbe marcare sia Lopez che Frattesi. È dappertutto, ma nella ripresa le sue uscite in pressione si rivelano meno lucide e Tudor lo cambia.(dal 35’ s.t.: la classe è una tassa da far pagare ai giovincelli. Anche a quelli promettenti come Frattesi.: un altro che di classe se ne intende è il laterale serbo. Quando è in giornata come oggi, gli avversari arrancano.: tripletta e assist. L’angelo biondo chiude i conti col Sassuolo nei minuti di recupero con un tocco sotto morbido morbido, una specie di firma sul suo capolavoro.: apre le danze con un diagonale rasoterra di mancino. Ma è una risorsa creativa continua per il Verona, a guardarlo si impara molto sul gioco del calcio.(dal 40’ s.t.: un mezzo voto in più solo per l’assist a Barak nel finale): ecco, forse il neo dell’Hellas di oggi è il Cholito. Si guadagna un rigore ma fa poco altro.(dal 23’ s.t.: ingresso in campo piuttosto anonimo)All.: avrebbe meritato anche qualcosa di più se la sua squadra non fosse calata così vistosamente nella ripresa. Detto ciò, in stagione il Sassuolo non ha mai sofferto così tanto come nei primi quarantacinque minuti di oggi. Questo Verona è più bello di quello di Juric.