Verona-Bologna 2-1



Montipò 7: sempre attento su ogni conclusione avversaria. Induce sicurezza al resto dei compagni.



Magnani 6,5: partita abbastanza ordinata e sicura. Bene le letture in anticipo sia sui palloni alti che rasoterra.

(dal 37' s.t. Coppola:s.v.)



Hien 6,5: bene sia in fase difensiva che in quella di ripartenza. Qualche errore di scelta della giocata.



Dawidowicz 7: un vero mastino che annulla quasi sempre gli attacchi avversari.



Faraoni 7: non ci va mai per il sottile. Preferisce spesso spazzare il pallone il più lontano possibile e va bene così.



Tameze 6,5: gioca su tutti i fronti e preziosissimi i palloni da lui recuperati soprattutto nella trequarti avversaria.



Abildgaard: s.v.

(dal 30' p.t. Duda 6,5: si impegna su numerosi palloni, anche se nel finale è particolarmente nervoso. )



Depaoli 7: le sue accelerate sono devastanti per la difesa avversaria. Confeziona assist preziosi.



Verdi 8: gioca una partita sontuosa. Doppietta per lui e numerose occasioni pericolose.

(dal 37' s.t. Sulemana: s.v.)



Lasagna 5,5: deve uscire per infortunio. Nel tempo giocato spreca un'occasione d'oro per il vantaggio dei suoi.

(dal 40' p.t. Lazovic 6,5: entra dopo l'infortunio del compagno. Tante falcate in avanti, anche se a volte spreca il pallone con poca lucidità.)



Gaich 5,5: ci prova su qualche occasione, senza però rendersi particolarmente pericoloso.

(dal 1' s.t. Djuric 6,5: enta bene in partita, piazzandosi al centro dell'attacco pronto a giocare di sponda e far salire la squadra.)





All. Zaffaroni 7: legge bene la gara, con cambi oculati fatti nel momento più opportuno. Sofferenza solo nel finale con la squadra forse troppo bassa.