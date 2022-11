Montipò 5,5: un gol subito sul quale forse poteva fare qualcosa in più.Dawidowicz 6,5: si sfila bene in fase offensiva, proponendosi e confezionando buone giocate.(dal 34' s.t. Guenter 5,5: troppo compassato rispetto al compagno, in una fase di gioco dove serviva la massima spinta.)Hien 5,5: soffre abbastanza le avanzate di Kean, lasciando forse troppo spazio per le giocate dell'avversario.Ceccherini 6: si fa vedere anche in fase offensiva su calcio piazzato.Terracciano 5: uno dei peggiori dei suoi. Tanti errori tecnici e di lettura dell'azione. Poca spinta propositiva.Hongla 6,5: una gara di corsa e di carattere. Bene l'intesa con il resto dei compagni e le falcate in area avversaria.Sulemana 6: parte un poco compassato, ma una volta trovati gli spazi giusti fa il suo. Qualche errore nell'ultima scelta.(dal 20' s.t. Veloso 6,5: si impegna molto, grazie anche alla sua tecnica. Ci manca sempre quella giocata che fa la differenza.)Doig 6,5: alterna grandi giocate, a errori in fase di rifinitura. Esperienza che deve farsi.(dal 20' s.t. Lazovic 6: cerca di rendersi pericoloso come può.)Kallon 5: non in palla stasera. Sbatte spesso contro il muro di Bonucci e non si rende particolarmente pericoloso.(dal 27' s.t. Verdi 7: non segna ma gli bastano 20' per rendere la vita difficile ai difensori avversari.)Lasagna 6: nel primo tempo si rende più pericoloso. Nella ripresa un poco troppo nascosto.Djuric 5: fuori dagli schemi offensivi e praticamente assente sotto porta.(dal 34' s.t. Henry: s.v.)Allenatore: Bocchetti. 6,5: la grinta della squadra si è vista tutta. Più volte pericolosa, ha cercato di sopperire alla differenza tecnica con carattere.