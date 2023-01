Verona-Lecce è l'ancitipo del sabato alle 15 della 19esima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre per la lotta salvezza. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Verona-Lecce gara in programma sabato 21 gennaio 2023, con il calcio d’inizio fissato alle ore 15.00 al Bentegodi sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.