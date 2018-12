Il giovane talento sudcoreano dell'Hellas Verona, Lee Seung-woo racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando siamo tornati a casa dagli Asian Games vinti in Indonesia, Son ci ha offerto una cena perché grazie a quella medaglia d'oro abbiamo ottenuto la dispensa dai 22 mesi di servizio militare. Son è un esempio per ogni sudcoreano che giochi a pallone. Si è affermato in Europa, ha convinto in Germania, tra l’Amburgo e il Leverkusen. Dopo, ecco l’Inghilterra, il Tottenham. Abbiamo sotto gli occhi quel che sta facendo. È un riferimento".



"Crescere nelle giovanili del Barça è uno dei primi sogni che ho realizzato. Prepararsi giorno per giorno in uno dei più grandi club al mondo, poter vedere fuoriclasse come Messi, Iniesta, Neymar, Suarez: cosa puoi volere di più dalla vita se sei un calciatore? Il mio prossimo sogno è tornare in Serie A col Verona. A maggio, col Milan, a San Siro, ho segnato il mio primo gol in Italia. Sarebbe stupendo tornarci presto. Allora fu solo una soddisfazione personale: perdemmo 4-1. Farne uno che possa permettere all’Hellas di vincere in uno stadio simile sarebbe la cosa più bella".