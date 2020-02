Uno 0-0 che ha deluso tutti in casa Lazio: il pareggio casalingo contro il Verona, nel recupero della 17ª giornata, ha rappresentato un'occasione persa. Vincendo, infatti, Immobile e compagni avrebbero superato in classifica l'Inter, mettendo pressione alla Juve. Ma i biancocelesti potrebbero trarre vantaggio da una strana situazione.



IL CASO - Lo scorso mercoledì, all'Olimpico, si è infatti visto in campo Valentin Eysseric, trequartista gialloblù prelevato dalla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato. Se non fosse che Eysseric, sul referto della 17° giornata, ci era finito anche a dicembre, in occasione di Fiorentina-Roma. Una circostanza che fa gola alla Lazio: i dirigenti stanno provando a capire se ci sono gli estremi per un ricorso. L'avvocato del club, Gian Michele Gentile, tuttavia, spiega a gazzetta.it: "Non credo che ne faremo un caso, anche se è vero che il caso non è presente sul regolamento. E' possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale, voglia fare chiarezza.