Si attendono soltanto i comunicati ufficiali ma, dopo la sconfitta in extremis sul campo della Salernitana, l'Hellas Verona è pronto a voltare pagina. Gabriele Cioffi ha ricevuto la comunicazione dal direttore sportivo Marroccu che non sarà lui a guidare la formazione gialloblù in occasione della partita di domenica sera contro il Milan. L'allenatore toscano paga un pessimo avvio di stagione - terzultimo posto in classifica con soli 5 punti e un ruolino di 4 sconfitte di fila - e un rapporto non idilliaco proprio col responsabile dell'area tecnica.



Dopo aver sondato diverse piste, tra qui quella che portava all'ex tecnico dell'Empoli Andreazzoli o a quella interna dell'allenatore della Primavera Salvatore Bocchetti, alla fine Marroccu ha optato con decisione su Diego Lopez, col quale ha già lavorato a Brescia e Cagliari. L'uruguaiano firmerà un contratto fino al termine della stagione - con opzione di rinnovo in caso di salvezza - e sarà accompagnato dal suo vice Michele Fini.