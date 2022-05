non solo di due tifoserie animate da sentimenti e obiettivi ben diversi.perché, se è vero che le successive sfide con Atalanta e Sassuolo sono tutt'altro che scontate,in questa corsa al fotofinish per lo scudetto.- due volte i rossoneri hanno perso il titolo su questo campo e sia nel 1973 che nel 1990, come oggi, erano in testa alla classifica a tre dalla fine -che si preannuncia particolarmente calda.Esattamente come in occasione dell'ultimo lontano da casa, contro la Lazio, la risposta del popolo milanista sarà imponente e,per scongiurare qualsiasi tipo di problema di ordine pubblico. Anche perché, in concomitanza con la partita, stasera all'Arena ci sarà il concerto di Zucchero, che comporterà un dispiegamento di forze dell'ordine significativo. A partire dalle 18,mentre grande attenzione sarà prestata per l'arrivo dei tifosi del Milan con treni, autobus e mezzi privati. Per l'occasione,per non perdere di vista nulla che abbia a che fare col match delle 20.45.- La speranza è che tra Hellas e Milan vada in scena soltanto una bellissima partita di calcio, con gli scaligeri che vanno a caccia del record di punti nel campionato di Serie A, mentre i rossoneri inseguono un successo per riprendersi la testa della classifica dopo il momentaneo sorpasso operato dall'Inter. EdSul "Bentegodi" ci sono gli occhi di tutta Italia.