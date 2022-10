salva su più tentativi pericolosi dei rossoneri. Sempre attento, può poco sui gol subiti.non convince appieno, soprattutto nelle chiusure difensive quando il Milan avanza in contropiede. Insicuro soprattutto sulle marcature.sicuramente il migliore del reparto. Mette una pezza su più di un errore dei compagni e cerca di tener alta l'attenzione.: nel primo tempo sicuramente più sicuro e preciso nelle chiusure. Nella ripresa non riesce ad essere più incisivo. (entra in un momento concitato della partita. Inizia bene ma nel finale si perde.): senza infamia senza lode. Fa cose molto semplici, elementari, giocando di sponda. Poteva sicuramente tentare di più.nella prima parte della gara corre molto e si mette su tutte le linee di passaggio del Milan. Stanco, deve uscire nella ripresa. (non convince del tutto.)praticamente sempre in ritardo nelle giocate. Accompagna davvero poco l'azione e si propone con molta incertezza in attacco. Nell'occasione del gol di Tonali poi, si perde quest'ultimo molto facilmente.: bene entrambe le fasi. Poteva osare di più proprio in fase di finalizzazione.: scelte spesso sbagliate e molto lento nell'azione. Quando tocca palla rallenta sempre l'azione. (buon impatto sulla gara, con convinzione e determinazione.): migliore in campo. Prova sempre a proporsi, facendo a sportellate con i difensori avversari. (non convince come le scorse uscite. Un poco impacciato in area di rigore avversaria, non riesce a rendersi troppo pericoloso. (: prova a fare qualcosa di più, ma nulla di più.)la squadra gira sicuramente con più convinzione, portando più uomini in area avversaria. Manca forse maggior cattiveria.: non da mai sicurezza con alcuni interventi al limite. Goffo.: attento in fase difensiva.: errore tecnico in occasione dell’autogol, qualche intervento tempestivo ma anche il troppo spazio lasciato a Piccoli che centra la traversa.: controlla Henry senza soffritepropositivo in fase di spinta: ha tocco e visione ma è ancora un po’ leggero e poco “cattivo” nelle giocate. Era alla prima da titolare e può solo migliorare (Fosforo e grinta, entra con il piglio giusto in mezzo al campo)Verona e il Bentegodi gli portano bene, realizza un gol pesante come un macigno.soffre il ritmo impresso dalla mediana veronese (dqualche errore tecnico di troppo, ma ci mette il carattere giusto): manda in porta Giroud con un tocco delizioso. Positivo. (: entra con una determinazione feroce: Montipo gli nega due volte la gioia del gol. Disegna un assist pazzesco per il gol vittoria di Tonali): cestina una palla-gol macroscopica con un tocco sotto lezioso. Errore da matita rossa. (: alcuni movimenti sono molto interessanti. Migliorando la condizione può diventare una grande risorsa per il Milan): primo tempo da vero alieno, propizia l’autogol di Veloso con un’azione personale devastante. Assente nella ripresa (salva un gol nel finale con un intervento prodigioso. Esordio da ricordare)buona lettura della partita con i cambi giusti.