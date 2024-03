Verona-Milan, MOVIOLA LIVE: giallo a Theo Hernandez per provocazioni, salta la Fiorentina

Redazione CM

Hellas Verona e Milan si affrontano allo Stadio Bentegodi nella 29esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 15, arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



H. VERONA – MILAN h. 15.00



Arbitro: Mariani

Assistenti: Preti - Cecconi

Quarto ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini



I DIFFIDATI - Tre diffidati nel Milan: Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Nel Verona Michael Folorunsho e Giangiacomo Magnani.



LA MOVIOLA



45+1' - Giallo pesante per Theo Hernandez. Dopo aver realizzato il gol dello 0-1, il terzino francese fa un gesto all'indirizzo del pubblico e viene ammonito dall'arbitro per provocazioni: era diffidato, salterà il prossimo impegno con la Fiorentina. Ammonito per proteste anche il tecnico dell'Hellas Baroni.



30' - Tomori irrompe su Noslin e lo travolge, giallo anche per lui.



6' - Duro intervento su Theo Hernandez: giallo per Serdar, primo ammonito dell'incontro.