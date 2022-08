Ci siamo, la Serie A 2022-23 è pronta a partire, con le partite della prima giornata. Alle 18.30 del lunedì di Ferragosto al Bentegodi si approntano l'Hellas Verona e il Napoli, due squadre profondamente cambiate rispetto alla stagione precedente. Per i padroni di casa, dubbio fra Barak e Hongla, per gli ospiti esordio in Serie A per Kim e Kvaratskhelia.



Lunedì 15 agosto, ore 18.30: Verona-Napoli (Dazn)



VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.