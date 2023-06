Nessuna lista dei convocati per il tecnico dell'Hellas Verona Marco Zaffaroni, in vista dello spareggio salvezza contro lo Spezia in programma per domani al Mapei Stadium. L'allenatore degli scaligeri ha infatti chiamato tutti i suoi giocatori, infortunati compresi, come annunciato dal club con un comunicato:



IL COMUNICATO - "Mister Marco Zaffaroni ha convocato tutti i calciatori della rosa della Prima squadra, inclusi i giocatori infortunati, per Spezia-Hellas Verona, match valido per lo spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A TIM 2022/23, in programma domani - domenica 11 giugno, alle ore 20.45 - al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia".