Antonin Barak è finito nel mirino del West Ham come rinforzo a gennaio per il centrocampo, secondo i media inglesi. Gli Hammers sarebbero disposti a fare un'offerta da 20 milioni di euro per convincere il Verona a cedere subito il 27enne centrocampista ceco, vera rivelazione, insieme al Cholito Simeone, in questa stagione.