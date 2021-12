Il Cholito Simeone è il secondo giocatore della Serie A ad essere andato in doppia cifra con quuattro maglie diverse. Solo uno c'era riuscito prima di lui: "Pensavo fosse Milito" ha detto l'argentino nel post partita di Venezia-Verona a Dazn. Risposta sbagliata, perché Il Principe in Italia ha giocato solo con Genoa e Inter. Chi invece ha fatto almeno 10 gol con quattro maglie diverse in Serie A, è Hernan Crespo (Parma, Lazio, Inter e Milan).