Verona, ancora cessioni: manca solo un dettaglio per Henry al Palermo

Daniele Longo

Il Verona continua a cedere giocatori: mentre stanno arrivando dall'estero i rimpiazzi per chi ha già lasciato (Terracciano, Faraoni, Hongla sono già cessioni ufficiali, Ngonge e Doig lo saranno presto), è a buon punto anche la trattativa che può portare all'uscita dell'attaccante francese Thomas Henry al Palermo.



SLOT DA LIBERARE - L'arrivo di Henry in Sicilia è possibile, ma Corini lo potrà accogliere solo se gli interessamenti di Spezia e Modena per il rosanero Edoardo Soleri verranno tramutati in offerte accettabili.



HENRY IN QUESTA STAGIONE - Nonostante non sia la prima scelta del tecnico Baroni, Henry ha avuto un'ottima prima parte di stagione con l'Hellas, tre reti in nove apparizioni e la media di un gol ogni ora di gioco.