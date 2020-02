Acerbi, Radu, Luiz Felipe e Patric rimarranno. A Vavro, salvo sorprese, potrebbe essere concessa una stagione in più. In uscita può esserci Bastos. Così la Lazio cerca due nuovi difensori in vista della prossima stagione.



Sul mercato c'è Kumbulla del Verona, la Lazio lo ha visto all’opera mercoledì all’Olimpico. Sempre secondo il Corriere dello Sport, non ha accettato il Napoli, sul giocatore c’è anche l’Inter e l'Hellas chiede 20 milioni di euro.