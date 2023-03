Simone Perilli, portiere dell'Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo esordio in A contro lo Spezia. "Ancora non ci credo, è quello che ho sognato fin da bambino. Non è stato facilissimo all'inizio, era una partita molto importante per noi. La più difficile è stata la parata alla fine, se prendevamo gol diventa difficile la corsa salvezza. Abbiamo dimostrato che ci siamo".



"Io ho fatto il mio, sono in porta per parare: ho saputo di dover giocare durante la riunione prima della partita, anche se sapevo che Montipò avesse la febbre. Ora voglio rubargli il posto", ha chiuso scherzando.