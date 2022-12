Fabio Borini è sempre più vicino a tornare in Italia. Come riportato dal Corriere di Verona, “l’accordo è stato raggiunto, restava solo da definire quello con il Fatih Karagümrük. Il via libera dal club turco è imminente: Borini torna all’Hellas tre anni dopo la prima volta in cui ha vestito la maglia del Verona. Se non ci saranno intoppi, proprio lui guiderà l’attacco nella trasferta con il Torino di Juric”,