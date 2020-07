E' ancora tutto da decidere il futuro del difensore classe 2000 dell'Hellas Verona Marash Kumbulla, obiettivo di mercato di Inter e Lazio. Nessuno ha ancora presentato un'offerta in grado di far vacillare i gialloblù che, per tutelarsi in caso di permanenza, sono pronti a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022.