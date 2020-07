Tutto da rifare per Kumbulla. Il Verona ha detto no all’offerta della Lazio di 20 milioni di euro più il centrocampista Andre Anderson (valutato 5 milioni). Il presidente Setti non scende sotto quota 25 milioni per il difensore italo-albanese che piace tanto anche a Inter e Juve. Il giocatore ha tenuto tutte le porte aperte sinora: non si sottrae alla corte di Lotito, ma ovviamente gradisce anche le attenzioni di nerazzurri e bianconeri. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, però nessun club alimenta l’asta.