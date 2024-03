Verona: quanto torna Tomas Suslov, quante partite salta, la chance per Swiderski

Il giocatore slovacco, impegnato con la Nazionale di Francesco Calzona contro l'Austria, ha rimediato un brutto infortunio che rischia di compromettere il suo finale di campionato e anche quello dell’Hellas Verona. E ovviamente anche di chi ci ha puntato al fantacalcio. La diagnosi non ha dato buone notizie e Suslov dovrà saltare diverse partite di Serie A.



L’ESITO DEGLI ESAMI - Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una parziale lesione dei legamenti della caviglia destra: un guaio fisico che lo terrà fuori dai giochi per circa un mese. Il comunicato dello Slovacchia è stato chiarissimo: “Tomáš Suslov non potrà giocare e non andrà a Oslo. È stato inoltre sottoposto ad un esame di risonanza magnetica. Ha parzialmente rotto i legamenti della caviglia destra, il trattamento è stimato per 3-4 settimane ha detto il medico della nazionale Zsolt Fegyveres. Il tecnico Francesco Calzona ha deciso di non chiamare nessuno al loro posto”.



QUANDO TORNA – L’ipotesi più probabile per Suslov è il rientro in gruppo verso la fine di aprile. Tre settimane di stop, riabilitazione, recupero della forma. Ipotizzando delle date potrebbe tornare disponibile tra Lazio-Verona del 28 aprile e – più probabile – Verona-Fiorentina del 5 maggio. Sicuramente salterà almeno quattro giornate di Serie A.



MITROVIC O SWIDERSKI – Come lo sostituirà Baroni? L'ipotesi più plausibile potrebbe essere quella di schierare Noslin più arretrato, con Swiderski da punta centrale. Se così non fosse, un altro scenario porterebbe a Mitrovic schierato sulla linea dei trequartisti insieme a Lazovic, con Noslin punta cetrale.