Nel corso dell'intervista al Corriere dello Sport, Mario Balotelli ha svelato un retroscena in merito al Verona: "In estate si era mosso anche l'Hellas, il presidente Setti aveva telefonato a Cellino per chiedergli se fosse realmente interessato a me. Gli ha risposto che non era interessato e tre giorni dopo ho firmato per il Brescia. Ad ogni modo non sarei potuto andare a Verona, sono bresciano".