Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Verona-Salernitana, gara valida per il 22° turno di Serie A:



Verona-Salernitana, lunedì 13/2 H.18,30



VALERI

VIVENZI – DE MEO

IV: ABISSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARIANI



21': Grande giocata di Gaich su Bronn, giallo giusto per il difensore della Salernitana

28': Check da parte del VAR sul gol di Ngonge. Assist in verticale di Lazovic per il movimento del trequartista gialloblù che si muove, però, decisamente prima della linea difensiva della Salernitana. La giocata di Troost-Ekong è stata valutata non decisiva.