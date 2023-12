Verona-Salernitana (sabato 30 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. I campani si presentano a questa sfida all'ultimo posto in classifica con 9 punti, 5 in meno dei veneti a quota 14.



LE ULTIME - Baroni deve fare a meno di Duda, squalificato. Magnani non è al meglio. Dall'altra parte Filippo Inzaghi perde Dia, infortunato.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Hien, Terracciano; Hongla, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.



SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Inzaghi.