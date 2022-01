Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia. Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica. Il 6, il Verona ha vinto sul campo dello Spezia, mentre la Salernitana non ha giocato contro il Venezia a causa del Covid.



09/01/2022 Domenica 20.45 Hellas Verona-Salernitana - Dazn



VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Casale; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.



SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Colantuono.