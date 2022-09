Ecco i 22 in campo per la gara tra Verona e Sampdoria:



Verona: Montipò; Coppola, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Veloso, Ilic, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. All.: Cioffi.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira, Rincon, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella. All.: Giampaolo.