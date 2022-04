Verona-Sampdoria (sabato alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo