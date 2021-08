LE FORMAZIONI UFFICIALI:

A San Siro, ma non solo.. I gialloblù di Eusebio Di Francesco, infatti, tagliano il nastro della nuova stagione ospitando alle 18.30 - in contemporanea con Inter-Genoa - ildi Alessio Dionisi. Dopo il decimo posto dell'anno scorso, i gialloblù hanno salutato Ivan Juric, abbracciando il tecnico abruzzese, in cerca di riscatto dopo il triplo esonero con Roma, Sampdoria e Cagliari. I neroverdi, invece, scendono in campo pochi giorni dopo la lunga telenovela che ha portato alla cessione di Manuel Locatelli, approdato alla Juve.Subito in campo il neo-acquisto Frattesi, c'è Raspadori con Boga e Djuricic nel tridente alle spalle di Caputo.Sono 12 i precedenti in Serie A tra le due formazioni: il bilancio sorride agli emiliani, avanti 6-4. Due, invece, i pareggi. L'ultimo successo scaligero al Bentegodi è datato 2014-2015, poi solo successi neroverdi. Sono sei i debutti casalinghi del Verona negli ultimi sette campionati in A: il computo totale dice due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Gli ospiti, dal canto loro, hanno raccolto un solo punto nelle ultime due sfide all’esordio stagionale di Serie A: gli emiliani non hanno mai registrato tre esordi stagionali di fila senza vittoria nel massimo campionato.Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Veloso, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; KalinicConsigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Djuricic, Raspadori, Boga; Caputo​