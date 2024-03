Verona, serio infortunio in nazionale per Suslov: un mese di stop, legamenti ko

Il Verona perde per un grave infortunio il proprio fantasista Tomas Suslov che era impegnato in questi giorni con la nazionale della Slovacchia e uscito per infortunio nel corso della gara contro l'Austria. Il centrocampista offensivo allenato in nazionale dal tecnico del Napoli Francesco Calzona ha subito un brutto colpo alla caviglia destra che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca.



LESIONE DEI LEGAMENTI - Gli esami a cui si è sottoposto nella mattinata di oggi hanno evidenziato una parziale lesione dei legamenti della caviglia con i tempi di recupero che sono stimate in circa 4 settimane.



IL COMUNICATO DELLA SLOVACCHIA - “Tomáš Suslov non potrà giocare e non andrà a Oslo. È stato inoltre sottoposto ad un esame di risonanza magnetica. Ha parzialmente rotto i legamenti della caviglia destra, il trattamento è stimato per 3-4 settimane ha detto il medico della nazionale Zsolt Fegyveres. Il tecnico Francesco Calzona ha deciso di non chiamare nessuno al suo posto”.