Maurizio Setti, presidente del Verona, parla a L'Arena di mercato: "Io non precludo niente. Il Verona non può correre dietro a chi non vuole restare o non può rimanere. Un calciatore ha un periodo breve. Davanti a certe offerte fatichi a dire di no. Se società come Inter, Juventus o Milan lasciano andare giocatori, perché altri offrono di più, credo che l'Hellas non possa permettersi di fare il contrario".