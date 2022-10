Salvatore Bocchetti è stato presentato in conferenza stampa, con lui il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti e il direttore sportivo Francesco Marroccu.



SETTI - "Bocchetti ha dimostrato capacità e intelligenza, il Club gli fa i migliori auguri per l’inizio di questo nuovo percorso. La scelta di Bocchetti nasce dentro al club, come sempre è stato in questi dieci anni di mia presidenza. È pienamente condivisa tra me e il Direttore Sportivo, come qualsiasi altra legata alla conduzione sportiva dell’Hellas Verona".



MARROCCU - "Il cambio di guida tecnica è stato dettato dai risultati. Ciò che ci ha guidato è stata la volontà di individuare il miglior modo di proseguire il lavoro iniziato nelle scorse stagioni sportive, in particolare la scorsa nella quale Bocchetti ha fatto parte dello staff tecnico di mister Tudor. Quindi non mi resta che augurargli buon lavoro".