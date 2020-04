Il presidente del Verona, Maurizio Setti, parla ai microfoni di Sky: “Spero di giocare con i tempi che la Fifa e la Uefa potranno trovare. Secondo me finire il campionato è un modo per dare un po' di gioia a tutta la popolazione che ha bisogno del calcio. Secondariamente anche per un ritorno economico perché comunque tanti settori sono in difficoltà e io mi auguro che la vita riparta e con essa il calcio”.