Il presidente del Verona Maurizio Setti ha commentato ai microfoni di Dazn la scelta della Lega di stilare un nuovo protocollo con regole anti-Covid: "E' servito per evitare che si fermi il campionato. Tante persone fuori dal calcio parlando di questo sport senza conoscere molte cose, in ballo ci sono tanti milioni e servivano delle regole per andare avanti. Ci sono accordi molto importanti da rispettare, per questo abbiamo scelto nuove regole per giocare quasi tutte le partite. Così è quasi impossibile che una squadra possa non giocare".