Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato di Marash Kumbulla nel corso del Premio Pietro Calabrese: "Marash è una cosa strana, a gennaio avrebbe avuto una squadra pronta a spendere tanti tanti soldi. E' uno dei difensori del 2000 più forti in Europa. Ci sono tante attenzioni, in questo momento ce lo teniamo. Essere cercato da grandi club in Europa lo rende orgoglioso, vediamo...".