La Lazio torna su Marash Kumbulla. Com riporta lalaziosiamonoi, due giorni fa sono tornati a ravvivarsi i contatti tra Lotito e Setti, presidente del Verona: con l'Inter che ha cambiato obiettivi e non può chiudere in tempi brevi, i biancocelesti provano la zampata. Pronta un'offerta da 15 milioni di euro più il cartellino di Andre Anderson e Kiyine.