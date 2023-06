Nella sua conferenza stampa di oggi, il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha parlato anche della possibilità che possa cedere il club: "Io rimarrei qui quaranta anni, sono mosso dalla passione. Non posso competere con certe proprietà, quando e se si presenterà un'occasione non avrò problemi a sedermi a un tavolo. Siamo un club medio-piccolo, l'obiettivo è vendere al meglio e fare una salvezza più tranquilla possibile. La nostra priorità è vedere il Bentegodi che si riempie sempre di più ed essere attrezzati per i sacrifici che si fanno".



L’ALTO STIPENDIO - "Ci sono tematiche legate al bilancio. È esattamente la risposta che le avrei dato, io non voglio affossare quella che considero la mia casa...".