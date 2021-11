Maurizio Setti, presidente del Verona, parla a Dazn prima della partita con l'Empoli: "La scelta di Simeone parte da prima, siamo contenti di averlo preso e si è trovato nella condizione ideale per potersi esprimere. Speriamo faccia tanti gol. L'Empoli è la rivelazione fino ad adesso, in generale in tutte le partite rischi se non giochi al massimo e bisogna essere motivati perché contro le squadre pari a noi sarà difficile".