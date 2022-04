Ancora una volta è stato Giovanni Simeone a far sorridere Tudor. L'attaccante argentino ha segnato il gol vittoria contro il Genoa, o forse no... "Penso di averla toccata io per ultimo, ma l'importante è aver fatto gol. Lo dedico a mio nonno, so che da lassù mi ha dato una mano. Sto facendo un buon lavoro, ma il campionato è lungo e non è semplice tenere le motivazioni alte - ha detto Simeone a Dazn - Mancano ancora sette partite, ma avremo lo stesso spirito del primo giorni. Lo dobbiamo ai tifosi e a tutti quelli che ci sostengono, lo facciamo per loro. Dobbiamo continuare a migliorarci il più possibile, perché oggi nella ripresa siamo un po' calati".