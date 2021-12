Giovanni Simeone, attaccante del Verona, parla a Dazn dopo la partita vinta contro il Venezia: "​Siamo veramente molto contenti di aver vinto questa partita, siamo una squadra che non molla mai e lo stiamo dimostrando settimana dopo settimana. Ci mancava la vittoria in trasferta. In tante occasioni ci siamo ritrovati sul doppio vantaggio e non l'abbiamo portata a casa, oggi finalmente le cose sono andate diversamente e la classifica inizia ad essere interessante. In doppia cifra con maglie diverse? Sinceramente non sapevo nemmeno chi fosse il bomber straniero che detenesse questa sorta di record, pensavo Milito. Battute a parte, queste sono statistiche. E le statistiche non aggiungono punti nè portano alle vittorie. Ovviamente mi fa piacere aver segnato tutti questi gol, ma siamo soltanto a metà stagione e dobbiamo metterci sempre a disposizione del mister e dei compagni. Qui mi trovo benissimo, il modo di giocare è adatto alle mie caratteristiche e ho sempre la sensazione di divertirmi. Godiamoci il momento, ma restiamo concentrati già sulla prossima partita".