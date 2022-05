Giovanni Simeone verso l'addio al Verona. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club gialloblù verserà al Cagliari i 10.5 milioni di euro necessari per completare l'acquisto dell'attaccante, che però non resterà necessariamente in Veneto: su di lui ci sono il Newcastle, il Siviglia e il Villarreal, anche se la decisione definitiva sul suo futuro sarà presa solo quando verrà completato l'allestimento dell'area sportiva della squadra. Ad ogni modo, qualora finisse sul mercato, il suo cartellino sarebbe valutato almeno 20 milioni di euro.