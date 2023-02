Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, parla a Dazn prima della partita con la Lazio: "Prima di ogni partita la tensione c'è sempre come giusto che sia. Oggi è una partita contro una squadra molto forte, dovremmo fare una grande partita per riuscire a portare a casa qualcosa. Momento in cui è scattata la scintilla? La scintilla che ho visto io è di una squadra che, dopo un momento complicato, ha trovato l'orgoglio di lottare. Ha capito che è un'impresa difficile raggiungere l'obiettivo ma senza l'orgoglio e senza metterci tanto cuore è impossibile da raggiungere. Io parlo di scintilla quando vedo queste cose".