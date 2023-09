Il ds del Verona, Sean Sogliano ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan



"I punti valgono sempre. Anche se non sono arrivati all'inizio. I nostri punti sono stati sudati e non regalati. Tutte le squadre stanno facendo punti e dobbiamo sapere che questo non sarà un campionato semplice. In tutte le partite dovremo avere la consapevolezza che i punti in palio si possono fare perché ci servono"