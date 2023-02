Sean Sogliano, ai microfoni di DAZN, ha analizzato così la sfida che attende il Verona contro la Salernitana: “Ogni partita è importante, i 3 punti sono vitali, soprattutto per una squadra che sta facendo qualcosa di inaspettato dopo un girone d’andata difficile. I punti sono difficili da fare, non sono scontati. Dobbiamo provarci fino alla fine”.



Sulla possibilità di salvarsi: “Ogni campionato ha la sua storia, la Salernitana ha fatto un’impresa l’anno scorso. Noi ora siamo felici di aver ritrovato l’orgoglio, dobbiamo continuare a giocare in questo modo, dobbiamo provarci in tutti i modi”.