Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, parla a Sky Sport prima del match con il Bologna: "Siamo una squadra che deve lottare su ogni palla in ogni partita. Abbiamo fatto un mercato su scommesse, ma questo fa parte del nostro dna e della linea. Dobbiamo andare a prendere giocatori poco conosciuti o che vengono da campionati non esaltanti per lanciarli e creare valore".