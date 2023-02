Adrien Tameze, centrocampista dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il successo contro la Salernitana per 1-0: "Abbiamo lavorato bene bene e tanto durante la sosta e questo ci ha permesso di ritrovare lo spirito che vedevamo in passato. Quanti sono importanti i nuovi giocatori? Hanno dato tanto, questo mercato ha dato una grande mano alla squadra. Si sono inseriti subito. L'umore dello spogliatoio? È alto, ma mancano ancora tante partite. Come funziona il tandem Zaffaroni-Bocchetti? Bocchetti è un nostro ex compagno e ci conosce molto bene. Zaffaroni ci aiuta molto".